Pöhl (Bräutigam) Alexandrina Emilie Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pöhl (Bräutigam) Alexandrina Emilie Mathilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1861

Дата смерти

24.04.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1885

Муж: Пель Роберт Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1887
Wiesbaden, Hesse Germany
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia, Во́лковское кладбище (ранее официально Волково кладбище)
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