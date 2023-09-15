Pöhl (Bräutigam) Alexandrina Emilie Mathilde
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1861
Дата смерти24.04.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1887
Wiesbaden, Hesse Germany
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia, Во́лковское кладбище (ранее официально Волково кладбище)