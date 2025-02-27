Горбаченко Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.06.1926
Рождение ребёнка
22.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
29.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна