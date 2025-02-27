Горбаченко Иван Антонович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбаченко Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.06.1926

Жена: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
22.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
29.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбаченко (Семеник) Елена Моисеевна

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