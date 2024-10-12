Линник (Максименко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти27.05.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Максименко (Ковганич) Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1815 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.
Сын: Линник Амфилохий Яковлевич
Отец ребёнка: Линник Яков Демьянович
Смерть
27.05.1820 ст.