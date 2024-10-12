Линник (Максименко) Татьяна Ивановна Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линник (Максименко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

27.05.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Максименко (Ковганич) Иван Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1815 ст.

Муж: Линник Яков Демьянович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.

Сын: Линник Амфилохий Яковлевич

Отец ребёнка: Линник Яков Демьянович

Погребище, Вінницька область
Смерть
27.05.1820 ст.
Погребище, Вінницька область

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