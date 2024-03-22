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Логгин Григорьев

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1873

Сын: Иван Логгинов

Мать ребёнка: Харитина Нестерова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1877

Дочь: София Логгинова

Мать ребёнка: Харитина Нестерова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Анна Логгинова

Мать ребёнка: Харитина Нестерова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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