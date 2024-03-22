Логгин Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Рождение ребёнка
31.05.1873
Сын: Иван Логгинов
Мать ребёнка: Харитина Нестерова
Рождение ребёнка
13.09.1877
Дочь: София Логгинова
Мать ребёнка: Харитина Нестерова
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Анна Логгинова
Мать ребёнка: Харитина Нестерова
Смерть
Неизвестно