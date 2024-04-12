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Григорий Нестеров

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.02.1796

Дата смерти

12.05.1801

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1796

Отец: Нестор Галактионов

Мать: Устина Семёнова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ МК-1796 24.02.1796 Деревни Лукина у крестьянина Нестора Галактионова жена Устина Семёнова родила сына Григория который крещён того же числа Восприемником был деревни Соло... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.05.1801
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 12.05.1801 Деревни Лукина у крестьянина Нестера Галахтионова сын Григорий 4 лет неизвестною болезнию
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