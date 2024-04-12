Григорий Нестеров
Место рождения
Дата рождения24.02.1796
Дата смерти12.05.1801
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1796
Отец: Нестор Галактионов
Мать: Устина Семёнова
ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ МК-1796 24.02.1796 Деревни Лукина у крестьянина Нестора Галактионова жена Устина Семёнова родила сына Григория который крещён того же числа Восприемником был деревни Соло... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1801
МК-1801 12.05.1801 Деревни Лукина у крестьянина Нестера Галахтионова сын Григорий 4 лет неизвестною болезнию