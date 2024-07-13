Облова (Свиридова) Параскева Около 1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОблова (Свиридова) Параскева

Облова (Свиридова) Параскева

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

18.01.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Облов Николай Фролов

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1827 по 1829 ст.

Сын: Облов Харитон Фролов

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1833

Сын: Облов Григорий Фролов

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.

Сын: Облов Ларион Фролов

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Облова Евдокия Фролова

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Облова Анна Фролова

Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
18.01.1868 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.