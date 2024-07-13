Облова (Свиридова) Параскева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смерти18.01.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Облов Николай Фролов
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
С 1827 по 1829 ст.
Сын: Облов Харитон Фролов
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1833
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1836 ст.
Сын: Облов Ларион Фролов
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Облова Евдокия Фролова
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Облова Анна Фролова
Отец ребёнка: Облов Фрол Иванович
Смерть
18.01.1868 ст.