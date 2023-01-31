Анандуева Цыпилма Цыбиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабуев Бато
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бабуева Антонина Батуевна
Отец ребёнка: Бабуев Бато
Смерть
2001