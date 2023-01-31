Анандуева Цыпилма Цыбиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анандуева Цыпилма Цыбиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабуев Бато

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санжиев Сандак Цыремпилович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бабуева Антонина Батуевна

Отец ребёнка: Бабуев Бато

Смерть
2001

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