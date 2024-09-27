Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лифанов Александр Никитич

Отец ребёнка: Лифанов Никита Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лифанов Никита Леонтьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александрова (Лифанова) Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Лифанов Никита Леонтьевич

Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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