Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лифанов Александр Никитич
Отец ребёнка: Лифанов Никита Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александрова (Лифанова) Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Лифанов Никита Леонтьевич
Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно