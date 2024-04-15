Северина Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Северин Савва Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S936-G?i=238&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно