Осокин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деда Гена

Мать: Баба Муся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Осокина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устьянцева Ольга

Мать ребёнка: Осокина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Галина

Рождение ребёнка
03.01.1978

Дочь: Пульникова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Осокина Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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