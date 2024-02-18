Осокин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Осокина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устьянцева Ольга
Мать ребёнка: Осокина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Галина
Рождение ребёнка
03.01.1978
Дочь: Пульникова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Осокина Ольга Сергеевна
Смерть
Неизвестно