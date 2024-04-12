Селин (Нестерова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин (Нестерова) Мария

Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Селин Степан

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Рождение ребёнка
13.01.1904

Сын: Селин Яков

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Селин Маркел

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.1911

Сын: Селин Семен

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Селин Василий

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколов Василиса

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селин Порфирий

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селин Селиверст

Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Максим Симеонович

Смерть
Неизвестно
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