Селин (Нестерова) Мария
Место рождения
Дата рождения27.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1875
Рождение ребёнка
1902
Сын: Селин Степан
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
13.01.1904
Сын: Селин Яков
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
29.11.1905
Сын: Селин Маркел
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
15.08.1911
Сын: Селин Семен
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Селин Василий
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколов Василиса
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селин Порфирий
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селин Селиверст
Отец ребёнка: Селин Максим Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно