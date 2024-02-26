Писцова Акулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцова Акулина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Писцов Мартьян Акимович

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Василиса Акимовна

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрена Акимовна

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Писцов Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Писцов Андрей Акимович

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писцов Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич

Смерть
Неизвестно
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