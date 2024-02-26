Писцова Акулина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Василиса Акимовна
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрена Акимовна
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Писцов Аким Васильевич
Смерть
Неизвестно