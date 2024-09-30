Маттинен (Куйванен) Линда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маттинен (Куйванен) Линда Александровна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Куйванен Александр Андреевич

Мать: Куйванен (Ханнолайнен) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.10.1926

Муж: Маттинен Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1927

Сын: Маттинен Суло Петрович

Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1929

Сын: Маттинен Эйно Петрович

Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.04.1931

Сын: Маттинен Александр Петрович

Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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