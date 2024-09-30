Маттинен (Куйванен) Линда Александровна
Место рождения
Дата рождения13.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Бракосочетание
17.10.1926
Рождение ребёнка
05.07.1927
Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1929
Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1931
Сын: Маттинен Александр Петрович
Отец ребёнка: Маттинен Петр Иванович
Смерть
Неизвестно