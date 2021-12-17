Артаева (Шонхурова) Софья Нимеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1927
Дата смерти17.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927
Отец: Шонхуров Нимя
Мать: Шонхурова Эльзят
Рождение ребёнка
19.06.1961
Дочь: Шарлдаева (Артаева) Тевкя Джоржиевна
Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич
Рождение ребёнка
21.05.1963
Дочь: Надяшева (Артаева) Галина Джоржиевна
Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич
Рождение ребёнка
24.05.1965
Дочь: Чолудаева Алтн Джоржиевна
Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич
Рождение ребёнка
11.05.1967
Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич
Смерть
17.12.2021