Артаева (Шонхурова) Софья Нимеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артаева (Шонхурова) Софья Нимеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1927

Дата смерти

17.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927

Отец: Шонхуров Нимя

Мать: Шонхурова Эльзят

Рождение ребёнка
19.06.1961

Дочь: Шарлдаева (Артаева) Тевкя Джоржиевна

Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич

Рождение ребёнка
21.05.1963

Дочь: Надяшева (Артаева) Галина Джоржиевна

Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич

Рождение ребёнка
24.05.1965

Дочь: Чолудаева Алтн Джоржиевна

Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич

Рождение ребёнка
11.05.1967

Сын: Артаев Пюрвя Доржиевич

Отец ребёнка: Артаев Джордж Эрдниевич

Смерть
17.12.2021

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