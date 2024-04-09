Параскева Константинова
Место рождениядеревня Ермаковская Шушенской волости
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Кичигина) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Кичигина) Вера Михайлова
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Песегова (Кичигина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Рождение ребёнка
07.06.1834
Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров
Смерть
Неизвестно