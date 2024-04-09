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Параскева Константинова

Место рождения

деревня Ермаковская Шушенской волости

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кичигин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Кичигина) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кичигин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Кичигина) Вера Михайлова

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Песегова (Кичигина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кичигин Яков Михайлов

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Рождение ребёнка
07.06.1834

Сын: Кичигин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Кичигин Михаило Федоров

Смерть
Неизвестно

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