Сеткина Федосья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сеткин Иван Андреев
Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сеткин Илья Андреев
Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров
Смерть
Неизвестно