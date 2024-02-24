Сеткина Федосья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеткина Федосья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Сеткин Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сеткин Иван Андреев

Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сеткин Илья Андреев

Отец ребёнка: Сеткин Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно

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