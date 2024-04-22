Дзюба (Герасименко) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба (Герасименко) Матрона Ивановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

08.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1863

Отец: Герасименко Иван Иванович

Мать: Герасименко Неонила Авксентьевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: Дзюба Марфа Кодратовна

Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Дзюба Павел Кодратьевич

Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1896

Дочь: Дзюба Ефросиния Кодратовна

Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1898

Дочь: Дзюба Анна Кодратьевна

Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1905

Сын: Дзюба Феодосий Кодратьевич

Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Переясловка, Чернігівська область
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