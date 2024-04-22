Дзюба (Герасименко) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1863
Бракосочетание
31.01.1886
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: Дзюба Марфа Кодратовна
Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1892
Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич
Рождение ребёнка
25.06.1896
Дочь: Дзюба Ефросиния Кодратовна
Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич
Рождение ребёнка
09.09.1898
Дочь: Дзюба Анна Кодратьевна
Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1905
Сын: Дзюба Феодосий Кодратьевич
Отец ребёнка: Дзюба Кодрат Григорьевич
Смерть
Неизвестно