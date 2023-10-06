Дзюба Павел Кондратьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1892
Отец: Дзюба Кондрат Григорьевич
Мать: Дзюба Матрона Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1913
Жена: Дзюба Ирина Лукинична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Дзюба Ирина Лукинична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1915
Мать ребёнка: Дзюба Ирина Лукинична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно