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Дзюба Павел Кондратьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1892

Отец: Дзюба Кондрат Григорьевич

Мать: Дзюба Матрона Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Дзюба Ирина Лукинична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Дзюба Ирина Лукинична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1915

Сын: Дзюба Даниил Павлович

Мать ребёнка: Дзюба Ирина Лукинична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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