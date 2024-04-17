Ушаков Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ушаков Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ушакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ушаков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ушакова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ушакова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна