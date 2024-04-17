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Ушаков Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ушаков Гавриил Никитич

Мать: Ушакова Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ушаков Максим Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ушаков Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ушаков Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ушакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ушаков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ушакова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ушакова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Ушакова Елена Давыдовна

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