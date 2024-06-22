Хлымова (Бобылева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлымова (Бобылева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бобылев Иван Федорович

Мать: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1868 ст.

Муж: Хлымов Василий Михайлович

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1873 ст.

Дочь: Хлымова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хлымова Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хлымова Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хлымова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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