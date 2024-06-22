Хлымова (Бобылева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бобылев Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1868 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1873 ст.
Дочь: Хлымова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хлымова Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хлымова Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хлымова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Хлымов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно