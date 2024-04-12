Вихорев Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1875
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ольга Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно