Ткаченко Анастасия Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Анастасия Аггеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнатий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнатий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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