(Ткаченко) Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Матрена Игнатьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

22.03.1913

Дата смерти

10.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913

Отец: Ткаченко Игнатий Иванович

Мать: Ткаченко Анастасия Аггеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.03.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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