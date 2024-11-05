Неонила Михайловна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНеонила Михайловна

Неонила Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Михаил Владимирович

Мать: Домна Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1864 ст.

Муж: Беляев Возможно Михаил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1865 ст.

Сын: Беляев Возможно Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1872 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна незак.

Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1873 ст.

Дочь: Прасковья Незак.

Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.