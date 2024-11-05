Неонила Михайловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Михаил Владимирович
Мать: Домна Петровна
Бракосочетание
03.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1865 ст.
Сын: Беляев Возможно Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1872 ст.
Дочь: Евдокия Михайловна незак.
Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1873 ст.
Дочь: Прасковья Незак.
Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Беляев Возможно Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно