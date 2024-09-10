Трофимова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Степан Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-192л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофимов Иван Степанович

Отец ребёнка: Трофимов Степан Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191об
Рождение ребёнка
1841

Сын: Трофимов Федор Степанович

Отец ребёнка: Трофимов Степан Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191об
Смерть
Неизвестно

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