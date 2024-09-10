Трофимова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-192л
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Трофимов Степан Трофимович
ГАСО, 179-1-213-191об
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трофимов Федор Степанович
Отец ребёнка: Трофимов Степан Трофимович
ГАСО, 179-1-213-191об
Смерть
Неизвестно