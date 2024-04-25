Кадаула Даниил 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадаула Даниил

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: Кадаула Параскева Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кадаула Михаил Данилович

Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кадаула Иван Данилович

Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кадаула Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кадаула Степан Данилович

Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кадаула Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

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