Кадаула Даниил
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кадаула Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кадаула Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Кадаула Домникия Константиновна
Смерть
После 1768