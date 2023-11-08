Лизякина Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лизякин Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лизякина С... Филипповна
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно