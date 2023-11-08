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Лизякина Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лизякина Петр Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лизякин Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лизякина С... Филипповна

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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