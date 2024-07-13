Чқотуа Зоусхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чқотуа Егьырҭ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ачба Дес
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чқотуа Ҵабала
Мать ребёнка: Ачба Дес
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чқотуа Гегешьа
Мать ребёнка: Ачба Дес
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чқотуа Мушьни
Мать ребёнка: Ачба Дес
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чқотуа Ҭамшьыгә
Мать ребёнка: Ачба Дес
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чқотуа Ирод
Мать ребёнка: Ачба Дес
Смерть
Неизвестно