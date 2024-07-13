Чқотуа Зоусхан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чқотуа Зоусхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чқотуа Егьырҭ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачба Дес

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чқотуа Ҵабала

Мать ребёнка: Ачба Дес

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чқотуа Гегешьа

Мать ребёнка: Ачба Дес

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чқотуа Мушьни

Мать ребёнка: Ачба Дес

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чқотуа Ҭамшьыгә

Мать ребёнка: Ачба Дес

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чқотуа Ирод

Мать ребёнка: Ачба Дес

Смерть
Неизвестно

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