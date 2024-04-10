Абрамова (Жукова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Жукова) Ирина Михайловна

Абрамова (Жукова) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Жуков Михаил Михайлович

Мать: Жукова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильянис (Абрамова) Раиса Никитична

Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович

Бракосочетание
14.10.1921

Муж: Абрамов Никита Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Абрамов Михаил Никитович

Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.