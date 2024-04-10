Абрамова (Жукова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Жуков Михаил Михайлович
Мать: Жукова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильянис (Абрамова) Раиса Никитична
Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович
Бракосочетание
14.10.1921
Рождение ребёнка
11.11.1923
Отец ребёнка: Абрамов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно