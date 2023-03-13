Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Фадеевъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Деянъ

Отец ребёнка: Дмитрий Фадеевъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Деяновъ Мельниковъ Алексей

Отец ребёнка: Дмитрий Фадеевъ

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