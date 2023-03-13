Прасковья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Фадеевъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Деянъ
Отец ребёнка: Дмитрий Фадеевъ
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742
Сын: Деяновъ Мельниковъ Алексей
Отец ребёнка: Дмитрий Фадеевъ