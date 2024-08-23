Серова-Акимова Прасковья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова-Акимова Прасковья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

22.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов-Акимов Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Серов-Акимов Николай Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Серов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Серов-Акимов Николай Леонтьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.08.1919
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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