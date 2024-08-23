Серова-Акимова Прасковья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти22.08.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов-Акимов Николай Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1875
Отец ребёнка: Серов-Акимов Николай Леонтьевич
Смерть
22.08.1919