Сурмачев Григорий Николаевич 16.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурмачев Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1953

Дата смерти

25.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмачева (Березовская) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.05.1978

Дочь: Сурмачева Оксана Григорьевна

Мать ребёнка: Сурмачева (Березовская) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1981

Дочь: Аветисова (Сурмачева) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Сурмачева (Березовская) Наталья Дмитриевна

Смерть
25.03.2003

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