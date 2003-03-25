Сурмачев Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1953
Дата смерти25.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1978
Дочь: Сурмачева Оксана Григорьевна
Мать ребёнка: Сурмачева (Березовская) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.02.1981
Смерть
25.03.2003