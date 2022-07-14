Черных Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Черных (Целищева) Любовь Арсеньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева (Черных) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Черных (Целищева) Любовь Арсеньтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Целищева) Любовь Арсеньтьевна

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