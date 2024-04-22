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Лизунова Мария Маркова

Место рождения

Столетиха, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Ветошин Марк Васильев

Мать: Ветошина Мария Денисова

Столетиха, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
10.01.1879

Муж: Лизунов Афанасий Федорович

Монастырь, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лизунов Елисей Афанасьевич

Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
04.08.1893

Дочь: Потехина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лизунов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Смерть
Неизвестно
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