Лизунова Мария Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Ветошин Марк Васильев
Мать: Ветошина Мария Денисова
Бракосочетание
10.01.1879
Монастырь, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Лизунов Елисей Афанасьевич
Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович
Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
04.08.1893
Дочь: Потехина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович
Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лизунов Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Лизунов Афанасий Федорович
Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Смерть
Неизвестно