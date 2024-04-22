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Лизунов Афанасий Федорович

Место рождения

Монастырь, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Лизунов Федор Елизаров

Мать: Лизунова Татьяна

Монастырь, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.01.1879

Жена: Лизунова Мария Маркова

Монастырь, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лизунов Елисей Афанасьевич

Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
04.08.1893

Дочь: Потехина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лизунов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова

Д. Самсоновская холмогорский уезд.
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