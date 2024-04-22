Лизунов Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Лизунов Федор Елизаров
Мать: Лизунова Татьяна
Бракосочетание
10.01.1879
Жена: Лизунова Мария Маркова
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Лизунов Елисей Афанасьевич
Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова
Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
04.08.1893
Дочь: Потехина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова
Д. Самсоновская холмогорский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лизунов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Лизунова Мария Маркова
Д. Самсоновская холмогорский уезд.