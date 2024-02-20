Алдатов Магомет Джамбулатович
Место рожденияРоссия Республика Северная Осетия-Алания с.Брут
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Россия Республика Северная Осетия-Алания с.Брут
Рождение ребёнка
30.12.1912
Сын: Алдатов / 2-Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Россия Республика Северная Осетия-Алания с.Брут
Рождение ребёнка
16.06.1915
Сын: Алдатов Гамид Магометович
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Россия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лима Магометовна
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Каболова-Арисханова Аминат Магометовна
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Рождение ребёнка
23.04.1920
Сын: Алдатов Эльберд Магометович
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
СССР ,СААССР Даргкох д.Брут
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алдатов Хазби Магометович
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Фатима Магометовна
Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна
Смерть
Неизвестно