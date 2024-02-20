Алдатова (Тулатова) Меретхан Хакяссовна
Место рожденияРоссия Республика Северная Осетия с.Кобань
Дата рождения1885
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1912
Сын: Алдатов / 2-Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Россия Республика Северная Осетия-Алания с.Брут
Рождение ребёнка
16.06.1915
Сын: Алдатов Гамид Магометович
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Россия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лима Магометовна
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Каболова-Арисханова Аминат Магометовна
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Рождение ребёнка
23.04.1920
Сын: Алдатов Эльберд Магометович
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
СССР ,СААССР Даргкох д.Брут
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алдатов Хазби Магометович
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Фатима Магометовна
Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович
Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость