Новицкая Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкая Анна

Новицкая Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Самуил Романович

Отец ребёнка: Новицкий Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Франц Романович

Отец ребёнка: Новицкий Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Марк Романович

Отец ребёнка: Новицкий Роман

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Карпова (Новицкая) Марина Романовна

Отец ребёнка: Новицкий Роман

Рождение ребёнка
1825

Сын: Новицкий Василий Романович

Отец ребёнка: Новицкий Роман

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.