Новицкая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Самуил Романович
Отец ребёнка: Новицкий Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новицкий Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новицкий Роман
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Карпова (Новицкая) Марина Романовна
Отец ребёнка: Новицкий Роман
Рождение ребёнка
1825
Сын: Новицкий Василий Романович
Отец ребёнка: Новицкий Роман
Смерть
Неизвестно