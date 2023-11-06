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Кухтина Илона Герановна
Кухтина Илона Герановна
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Древо
Место рождения
г.Вологда
Дата рождения
04.11.1989
Пол
Женский
Отец
Кюрджиев Геран Поликарпович
Мать
Плотникова Ольга Серафимовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1989
Отец:
Кюрджиев Геран Поликарпович
Мать:
Плотникова Ольга Серафимовна
г.Вологда
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