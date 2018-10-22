Голикова (Перервина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликова (Перервина) Любовь Александровна

Голикова (Перервина) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1936

Дата смерти

22.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.08.1957

Сын: Голиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван Дмитриевич

Коренное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1962

Сын: Голиков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван Дмитриевич

Смерть
22.10.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.