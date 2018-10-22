Голикова (Перервина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1936
Дата смерти22.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1957
Сын: Голиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Голиков Иван Дмитриевич
Коренное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1962
Отец ребёнка: Голиков Иван Дмитриевич
Смерть
22.10.2018