Василий
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Антонъ Осиповъ
Мать: Елизавета Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мавра Иванова