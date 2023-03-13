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Василий

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

1766 г.р.

Дети

1789 г.р.
1793 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Антонъ Осиповъ

Мать: Елизавета Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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