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Антонъ Осиповъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Елизавета Данилова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1766

Сын: Василий

Мать ребёнка: Елизавета Данилова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Елизавета Данилова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Елизавета Данилова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Емельянъ

Мать ребёнка: Елизавета Данилова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Данилова

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