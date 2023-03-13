Антонъ Осиповъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Елизавета Данилова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1766
Сын: Василий
Мать ребёнка: Елизавета Данилова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Елизавета Данилова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Елизавета Данилова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Емельянъ
Мать ребёнка: Елизавета Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Данилова