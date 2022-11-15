Кузьмин Степан Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Кузьмин Леонтий Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Кузьмин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Кузьмин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Кузьмина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно