Кузьмин Степан Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Степан Леонтьевич

Кузьмин Степан Леонтьевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Кузьмин Леонтий Никифорович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1817

Жена: Кузьмина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кузьмин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кузьмин Влас Степанович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кузьмин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Кузьмина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.