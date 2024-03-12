Солдатенко (Сулагаева) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатенко Александр
Рождение ребёнка
22.05.1971
Сын: Солдатенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1977
Дочь: Терехина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Солдатенко Александр
Рождение ребёнка
14.12.1984
Дочь: Солдатенко Елена Александровна
Отец ребёнка: Солдатенко Александр
Смерть
Неизвестно