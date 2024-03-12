Солдатенко (Сулагаева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенко (Сулагаева) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Карпенко Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенко Александр

Рождение ребёнка
22.05.1971

Сын: Солдатенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1977

Дочь: Терехина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Солдатенко Александр

Рождение ребёнка
14.12.1984

Дочь: Солдатенко Елена Александровна

Отец ребёнка: Солдатенко Александр

Смерть
Неизвестно

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