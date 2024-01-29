Гринь (Авраменко) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринь (Авраменко) Варвара Григорьевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

26.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883

Отец: Авраменко Григорий Григорьевич

Мать: Авраменко Екатерина Антоновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Гринь Корнилий Пахомович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Гринь Андрей Корнильевич

Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Гринь Устиния Корнильевна

Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Гринь Иван Корнильевич

Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Гринь Николай Корнильевич

Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович

Смерть
Неизвестно

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