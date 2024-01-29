Гринь (Авраменко) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883
Бракосочетание
24.10.1904
Рождение ребёнка
19.08.1905
Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: Гринь Устиния Корнильевна
Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович
Рождение ребёнка
26.09.1908
Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Гринь Николай Корнильевич
Отец ребёнка: Гринь Корнилий Пахомович
Смерть
Неизвестно