Андреева (Евфимиева) Пераскева Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Бракосочетание
22.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1829 ст.
Дочь: Александрова-Батманова Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Рождение ребёнка
10.10.1830 ст.
Сын: Александров Авраам Кириллович
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Рождение ребёнка
08.05.1833 ст.
Дочь: Александрова-Батманова Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Рождение ребёнка
08.11.1837 ст.
Дочь: Александрова Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Рождение ребёнка
22.09.1842
Сын: Александров Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Рождение ребёнка
29.07.1844 ст.
Дочь: Александрова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович
Смерть
Неизвестно