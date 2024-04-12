Андреева (Евфимиева) Пераскева Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Евфимиева) Пераскева Евфимиевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1828 ст.

Муж: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1829 ст.

Дочь: Александрова-Батманова Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1830 ст.

Сын: Александров Авраам Кириллович

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1833 ст.

Дочь: Александрова-Батманова Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1837 ст.

Дочь: Александрова Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1842

Сын: Александров Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1844 ст.

Дочь: Александрова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Батманов-Александров Кирилл Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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