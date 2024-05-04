Абдуллаева (Лапшина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллаева (Лапшина) Ольга Александровна

Абдуллаева (Лапшина) Ольга Александровна

avatar

Место рождения

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1970

Отец: Лапшин Александр Васильевич

Мать: Шуравина (Соснина) Валентина Александровна

Вихарево, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардашев Сергей Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллаев Зухриддин Абдурахманович

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1989

Сын: Абдуллаев Ильдар Зухриддинович

Отец ребёнка: Абдуллаев Зухриддин Абдурахманович

Рождение ребёнка
18.01.2009

Дочь: Ардашева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Ардашев Сергей Аркадьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.