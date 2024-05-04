Абдуллаева (Лапшина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1989
Сын: Абдуллаев Ильдар Зухриддинович
Отец ребёнка: Абдуллаев Зухриддин Абдурахманович
Рождение ребёнка
18.01.2009
Дочь: Ардашева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Ардашев Сергей Аркадьевич