Беляев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Григорий

Место рождения

Челищево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Беляев Федосей

Мать: скрыто настройками приватности

Челищево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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