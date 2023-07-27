Воинкова (Икрина) (Икрина) Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Икрина) (Икрина) Агафья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Икрин Афанасий Матвеевич

Мать: Икрина Марфа Евдокимовна

Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Воинков Меркурий Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зоя Меркурьевна

Отец ребёнка: Воинков Меркурий Иосифович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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