Воинкова (Икрина) (Икрина) Агафья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Икрин Афанасий Матвеевич
Мать: Икрина Марфа Евдокимовна
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зоя Меркурьевна
Отец ребёнка: Воинков Меркурий Иосифович
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно