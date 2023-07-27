Воинков Меркурий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Воинков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зоя Меркурьевна
Мать ребёнка: Воинкова (икрина) Агафья Афанасьевна
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно