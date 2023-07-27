Воинков Меркурий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Меркурий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Воинков Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1900

Жена: Воинкова (икрина) Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зоя Меркурьевна

Мать ребёнка: Воинкова (икрина) Агафья Афанасьевна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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